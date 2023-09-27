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Премьер Эстонии: У РФ есть ресурсы для продолжения войны. Украина не победит в одиночку

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 12:17
Премьер Эстонии: У РФ есть ресурсы для продолжения войны. Украина не победит в одиночку - Фото
Кая Каллас (Фото: EPA)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у России еще есть ресурсы для длительной войны против Украины. Об этом она сообщила на ежегодной Балтийской конференции по обороне, цитирует ее Postimees.

По ее словам, у России есть ресурсы для продолжения войны, мобилизационный потенциал, а также пропаганда и вооружения времен СССР. 
Она отметила, что диктатор Владимир Путин ставит на "усталость" союзников Украины. 

"Но за каждой маленькой победой украинцев следует еще одна. Я верю в их окончательную победу. Но они не смогут добиться этого в одиночку: им нужна наша поддержка, пока длится война", — сказала Каллас.

Эстонская премьер назвала угрозы из Москвы "пустыми словами" и подчеркнула, что задержка военной помощи увеличит цену войны. 

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но это должно закончиться таким образом, чтобы разорвать исторический цикл насилия. Любое колебание подогревает имперские амбиции Путина. Чем дольше мы будем ждать и колебаться, тем выше вырастет цена войны", — резюмировала она.

  • Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.
  • 26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.
  • Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас. 

Читайте также: "Это не пройдет". Премьер Эстонии заявила, что широкая конфронтация Запада с РФ возможна 

Дмитрий Гриниченко
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