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Прем'єр Нідерландів про Patriot та F-16: Україні потрібно набагато більше зброї

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 13:02
Прем'єр Нідерландів про Patriot та F-16: Україні потрібно набагато більше зброї - Фото
Марк Рютте (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україні потрібно більше зброї, а держави обговорять військову підтримку щодо зенітно-ракетних комплексів Patriot та літаків F-16 на саміті Європейської політичної спільноти. Про це він повідомив у коментарі каналу TVR під час візиту до Молдови.

"На порядку денному сьогоднішніх переговорів буде військова підтримка України літаками F-16 і системами Patriot", – сказав він.

На його думку, той факт, що саміт відвідало "стільки країн", є доказом того, що "ми й надалі підтримуватимемо Україну в боротьбі з російською агресією".

Він зауважив: "Україні потрібно набагато більше зброї".

  • Саміт Європейської політичної спільноти проходить у замку Mimi у селі Бульбоака Новоаненського району, за 35 км від Кишинева. У ньому візьмуть участь близько 50 президентів, прем'єрів та топчиновників.

  • Президент Зеленський повідомив, що на зустрічах саміту говоритимуть про коаліцію протиповітряної оборони з американськими системами Patriot.

  • 19 травня телеканал CNN заявив, що Україна використала Patriot, щоб збити російський бойовий літак. У ЗСУ не коментують.
  • Останніми тижнями країна-терорист Росія активно скоює атаки ракетами та дронами по Києву: в надії знищити або пошкодити ЗРК Patriot.

Читайте також: Зеленський: Україна готова вступити в НАТО, чекаємо готовності від Альянсу нас прийняти

Артем Джеріпа
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