Премьер Нидерландов о Patriot и F-16: Украине нужно гораздо больше оружия
01.06.2023, 13:02
Марк Рютте (Фото: EPA)
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украине нужно больше оружия, а государства обсудят военную поддержку по зенитно-ракетным комплексам Patriot и самолетам F-16 на саммите Европейского политического сообщества. Об этом он сообщил в комментарии каналу TVR во время визита в Молдову.
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"В повестке дня сегодняшних переговоров будет военная поддержка Украины самолетами F-16 и системами Patriot", – сказал он.
По его мнению, тот факт, что Саммит посетило "столько стран" является доказательством того, что "мы будем и дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией".
Он отметил: "Украине нужно гораздо больше оружия".
- Саммит Европейского политического сообщества проходит в замке Mimi в селе Бульбоака Новоаненского района, в 35 км от Кишинева. В этом примут участие около 50 президентов, премьеров и топ-чиновников.
- Президент Зеленский сообщил, что на встречах Саммита будут говорить о коалиции противовоздушной обороны с американскими системами Patriot.
- 19 мая телеканал CNN заявил, что Украина использовала Patriot, чтобы сбить российский боевой самолет. В ВСУ не комментируют.
- В последние недели страна-террорист Россия активно совершает атаки ракетами и дронами по Киеву: в надежде уничтожить или повредить ЗРК Patriot.
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