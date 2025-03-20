Прем'єр Нідерландів відкинув вимогу Путіна припинити військову допомогу Україні

Дік Схоф заявив, що припинення військової допомоги з боку ЄС – "не варіант"

Дік Схоф (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Прем'єр Нідерландів Дік Схоф запевнив, що, попри вимоги російського диктатора Володимира Путіна припинити військову допомогу Україні, союзники продовжать підтримувати Київ. Про це він заявив на полях саміту ЄС у Брюсселі.

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Відповідаючи на запитання, чи довіряє він Путіну щодо тимчасового припинення вогню, Схоф сказав, що той вже "продемонстрував свої наміри" тим, що продовжує війну проти України.

Він також відкинув вимогу Росії, щоб Європа припинила надавати військову допомогу Україні, заявивши, що це "не варіант".

Нідерландський прем'єр також натякнув на зацікавленість Нідерландів у "прямих інвестиціях в українську оборонну промисловість" з метою використання її потужностей і прискорення виробництва боєприпасів в Україні.