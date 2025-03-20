Премьер Нидерландов отверг требование Путина прекратить военную помощь Украине

Дик Схоф заявил, что прекращение военной помощи со стороны ЕС – "не вариант"

Дик Схоф (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Премьер Нидерландов Дик Схоф заверил, что, несмотря на требования российского диктатора Владимира Путина прекратить военную помощь Украине, союзники продолжат поддерживать Киев. Об этом он заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе.

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Отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину временное прекращение огня, Схоф сказал, что тот уже "продемонстрировал свои намерения" тем, что продолжает войну против Украины.

Он также отверг требование России, чтобы Европа перестала оказывать военную помощь Украине, заявив, что это "не вариант".

Нидерландский премьер также намекнул на интерес Нидерландов в "прямых инвестициях в украинскую оборонную промышленность" с целью использования ее мощностей и ускорения производства боеприпасов в Украине.