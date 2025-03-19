США продолжат обмен разведывательной информацией с Украиной – Белый дом

Каролин Левитт (Фото: ЕРА)

США продолжат обмен разведывательной информацией с Украиной, которая поможет ей в обороне. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Обмен разведывательной информации с точки зрения обороны Украины будет продолжаться", – сказала Левитт, отвечая на вопросы.

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что для полного перемирия на 30 дней он требует "обеспечения действенного контроля над возможным прекращением огня по всей линии боевого касания, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ".

Кроме того, он заявил, что "ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и его политико-дипломатического урегулирования должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву".

18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Диктатор РФ согласился не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.

19 марта Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Впоследствии президент США заявил, что она продлилась около часа.