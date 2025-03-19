США продовжать обмін розвідувальною інформацією з Україною – Білий дім

Каролін Левітт (Фото: ЕРА)

США продовжать обмін розвідувальною інформацією з Україною, яка допоможе їй в обороні. Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.

"Обмін розвідувальною інформацією з погляду оборони України буде продовжуватися", – сказала Левітт, відповідаючи на запитання.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що для повного перемир'я на 30 днів він вимагає "забезпечення дієвого контролю за можливим припиненням вогню на всій лінії бойового дотику, необхідності зупинення примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ".

Крім того, він заявив, що "ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту та його політико-дипломатичного врегулювання має стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".

18 березня 2025 року Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.

Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.

19 березня Білий дім повідомив про телефонну розмову Трампа та Зеленського. Згодом президент США заявив, що вона тривала близько години.