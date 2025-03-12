Прем'єр Польщі летить до Туреччини, щоб обговорити мир в Україні та безпеку

Польський прем'єр вважає, що Туреччина може відіграти ключову роль у забезпеченні миру між РФ та Україною

Дональд Туск (Фото: x.com/donaldtusk)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір 12 березня відвідати Туреччину, де обговорить можливості щодо забезпечення "міцного миру" у регіоні. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

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"Ми поговоримо про роль Польщі, про роль Туреччини, коли йдеться про стабілізацію в регіоні, коли йдеться про оцінку першого раунду переговорів, який завершився у Саудівській Аравії між Україною та Сполученими Штатами", – сказав він.

Туск зазначив, що обговорить можливу участь як Польщі, так і Туреччини у забезпеченні міцного миру та спокою у регіоні, та особливо на російсько-українському кордоні.

За словами польського прем'єра, дуже важливо, щоб НАТО та країни Євросоюзу одночасно та ефективно гарантували стабільність після досягнення "режиму тиші" та миру між Україною та Росією.

"І роль Туреччини тут може бути ключовою", – наголосив Туск.

11 березня лідери ЄС, зокрема й Туск, позитивно відреагували на підсумки переговорів між США та Україною. Польський прем'єр зазначив, що Європа готова допомогти досягти справедливого та міцного миру.

12 березня Польща підтвердила розморожування військової допомоги США для України.