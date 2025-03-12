Премьер Польши летит в Турцию, чтобы обсудить мир в Украине и безопасность

Польский премьер считает, что Турция может сыграть ключевую роль в обеспечении мира между РФ и Украиной

Дональд Туск (Фото: x.com/donaldtusk)

Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен 12 марта посетить Турцию, где обсудит возможности по обеспечению "прочного мира" в регионе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

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"Мы поговорим о роли Польши, о роли Турции, когда речь идет о стабилизации в регионе, когда речь идет об оценке первого раунда переговоров, который завершился в Саудовской Аравии между Украиной и Соединенными Штатами", – сказал он.

Туск отметил, что обсудит возможное участие как Польши, так и Турции в обеспечении прочного мира и спокойствия в регионе и, в особенности, на российско-украинской границе.

По словам польского премьера, крайне важно, чтобы НАТО и страны Евросоюза одновременно и эффективно гарантировали стабильность после достижения "режима тишины" и мира между Украиной и Россией.

"И роль Турции здесь может быть ключевой", – подчеркнул Туск.

11 марта лидеры ЕС, в том числе и Туск, положительно отреагировали на итоги переговоров между США и Украиной. Польский премьер отметил, что Европа готова помочь достичь справедливого и крепкого мира.

12 марта Польша подтвердила размораживание военной помощи США для Украины.