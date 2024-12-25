Прем’єр Вірменії скасував візит в Росію на саміт СНД

Пашинян пообіцяв до кінця дня ухвалити рішення щодо того, чи братиме участь у засіданні Вищої економічної ради ЄАЕС

Нікол Пашинян (Фото: сайт Кремля)

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі в неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД), який відбудеться у Ленінградській області Росії у середу, 25 грудня. Про своє рішення політик повідомив у соціальній мережі Facebook.

Пашинян написав, що 23 грудня отримав позитивний тест на коронавірус, тому був вимушений ізолюватися і працювати з дому.

25 грудня тест вже був негативним і вірменський прем’єр повернувся до звичайного режиму роботи.

"Але, порадившись із колегами, я не буду брати участь у неформальному саміті лідерів країн СНД, який відбудеться сьогодні в Санкт-Петербурзі", – додав Пашинян.

Він пообіцяв до кінця дня ухвалити рішення щодо того, чи братиме участь у засіданні Вищої економічної ради Євразійського економічного союзу, яке відбудеться 26 грудня.