Прем’єр Вірменії скасував візит в Росію на саміт СНД
Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі в неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД), який відбудеться у Ленінградській області Росії у середу, 25 грудня. Про своє рішення політик повідомив у соціальній мережі Facebook.
Пашинян написав, що 23 грудня отримав позитивний тест на коронавірус, тому був вимушений ізолюватися і працювати з дому.
25 грудня тест вже був негативним і вірменський прем’єр повернувся до звичайного режиму роботи.
"Але, порадившись із колегами, я не буду брати участь у неформальному саміті лідерів країн СНД, який відбудеться сьогодні в Санкт-Петербурзі", – додав Пашинян.
Він пообіцяв до кінця дня ухвалити рішення щодо того, чи братиме участь у засіданні Вищої економічної ради Євразійського економічного союзу, яке відбудеться 26 грудня.
- У лютому 2024 року Пашинян сказав, що його країна не є союзником Росії у війні проти України.
- Згодом він заявив, що Вірменія заморозила участь в ОДКБ, а збереження військової бази РФ у державі не стоїть на порядку денному.