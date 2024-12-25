Премьер Армении отменил визит в Россию на саммит СНГ
Премьер-министр Никол Пашинян не будет участвовать в неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ), который состоится в Ленинградской области России в среду, 25 декабря. О своем решении политик сообщил в социальной сети Facebook.
Пашинян написал, что 23 декабря получил положительный тест на коронавирус, поэтому был вынужден изолироваться и работать из дома.
25 декабря тест уже был отрицательным и армянский премьер вернулся к обычному режиму работы.
"Но, посовещавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который состоится сегодня в Санкт-Петербурге", – добавил Пашинян.
Он пообещал до конца дня решить, будет ли принимать участие в заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза, которое состоится 26 декабря.
- В феврале 2024 года Пашинян сказал, что его страна не является союзником России в войне против Украины.
- Впоследствии он заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, а сохранение военной базы РФ в государстве не стоит в повестке дня.