Премьер Армении отменил визит в Россию на саммит СНГ

Пашинян пообещал до конца дня принять решение о том, будет ли участвовать в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС

Никол Пашинян (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Никол Пашинян не будет участвовать в неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ), который состоится в Ленинградской области России в среду, 25 декабря. О своем решении политик сообщил в социальной сети Facebook.

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Пашинян написал, что 23 декабря получил положительный тест на коронавирус, поэтому был вынужден изолироваться и работать из дома.

25 декабря тест уже был отрицательным и армянский премьер вернулся к обычному режиму работы.

"Но, посовещавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который состоится сегодня в Санкт-Петербурге", – добавил Пашинян.

Он пообещал до конца дня решить, будет ли принимать участие в заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза, которое состоится 26 декабря.