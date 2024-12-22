Прем'єрка Італії: Загроза Європі від Росії ширша, ніж ми собі уявляємо

Мелоні переконана, що Євросоюз має робити більше для захисту своїх кордонів

Джорджія Мелоні (Фото: ЕРА)

Росія становить загрозу для Євросоюзу більше, ніж просто у питанні оборони. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на пресконференції у Фінляндії, повідомляє Reuters.

За її словами, Росія може використати нелегальну імміграцію та інші проблеми, щоб підірвати блок. До того ж загроза не зникне після закінчення повномасштабної війни в Україні, і ЄС має бути готовим до цього.

"Ми маємо розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо. Йдеться про нашу демократію, про вплив на нашу громадську думку, про те, що відбувається в Африці, про сировину, про інструменталізацію міграції. Це дуже широке поняття безпеки", – заявила Мелоні.

Прем'єрка Італії зазначила, що Євросоюз має робити більше для захисту своїх кордонів та не дозволяти Росії чи іншій "злочинній організації" керувати потоками нелегалів.

Представники Естонії та Фінляндії також звинуватили РФ у тому, що вона без належної перевірки дозволяє мігрантам із Близького Сходу та інших країн в'їжджати до країн ЄС через свою територію. А це, за їхніми словами, підриває безпеку Європи.

"Безпека також означає критичну інфраструктуру, штучний інтелект, кібербезпеку, сировину, ланцюжки постачань. Це означає нову та ефективнішу зовнішню політику та політику співпраці, це означає міграцію", – резюмувала прем'єрка Італії.

13 грудня генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Путін хоче стерти Україну та готується до тривалої конфронтації з Європою.

18 грудня розвідка Данії заявила, що ризик військового протистояння в Арктиці зріс через агресію Росії.

20 грудня голова розвідки Естонії заявив, що завдання НАТО у найближчі 20 років – стримувати Росію.