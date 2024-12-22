Премьер Италии: Угроза Европе от России шире, чем мы себе представляем

Мелони убеждена, что Евросоюз должен делать больше для защиты своих границ

Джорджия Мелони (Фото: ЕРА)

Россия представляет угрозу для Евросоюза больше, чем просто в вопросе обороны. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони на пресс-конференции в Финляндии, передает Reuters.

По ее словам, Россия может использовать нелегальную иммиграцию и другие проблемы, чтобы подорвать блок. Более того, угроза не исчезнет после окончания полномасштабной войны в Украине, и ЕС должен быть к этому готов.

"Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем. Речь идет о нашей демократии, о влиянии на наше общественное мнение, о том, что происходит в Африке, о сырье, об инструментализации миграции. Это очень широкое понятие безопасности", – заявила Мелони.

Премьер Италии отметила, что Евросоюз должен делать больше для защиты своих границ и не позволять России или другой "преступной организации" управлять потоками нелегалов.

Представители Эстонии и Финляндии также обвинили РФ в том, что она без надлежащей проверки позволяет мигрантам с Ближнего Востока и других стран въезжать в страны ЕС через свою территорию. А это, по их словам, подрывает безопасность Европы.

"Безопасность также означает критическую инфраструктуру, искусственный интеллект, кибербезопасность, сырье, цепочки поставок. Это означает новую и более эффективную внешнюю политику и политику сотрудничества, это означает миграцию", – резюмировала премьер Италии.