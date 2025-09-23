Президент Бразилії: Війна РФ проти України має завершитися діалогом, військового шляху немає

"Група друзів миру" можуть допомогти заохочувати мирний діалог між країнами

Лула да Сілва (Фото: ООН)

Повномасштабна війна в Україні має бути вирішена "реалістичним шляхом", військового рішення немає. Таку заяву зробив президент Бразилії Лула да Сілва під час виступу на Генасамблеї Організації об'єднаних націй.

"Що стосується конфлікту в Україні, ми всі вже знаємо, що військового рішення не буде. Нещодавня зустріч на Алясці вселила надії на вихід шляхом переговорів, але необхідно прокласти шлях до реалістичного рішення. Це означає врахування законних інтересів усіх країн у сфері безпеки", – сказав він.

Президент Бразилії зазначив, що африканська ініціатива та "група друзів миру", створена Китаєм, можуть допомогти заохочувати діалог і дипломатичне рішення.