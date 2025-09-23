Президент Бразилии: Война РФ против Украины должна завершиться диалогом, военного пути нет
Полномасштабная война в Украине должна быть решена "реалистичным путем", военного решения нет. Такое заявление сделал президент Бразилии Лула да Силва во время выступления на Генассамблее Организации объединенных наций.
"Что касается конфликта в Украине, мы все уже знаем, что военного решения не будет. Недавняя встреча на Аляске вселила надежды на выход путем переговоров, но необходимо проложить путь к реалистичному решению. Это означает учет законных интересов всех стран в сфере безопасности", – сказал он.
Президент Бразилии отметил, что африканская инициатива и "группа друзей мира", созданная Китаем, могут помочь поощрять диалог и дипломатическое решение.
- 13 мая Китай и Бразилия призвали Украину и Россию к скорейшим прямым переговорам по завершению полномасштабной войны.
- 5 июня президент Бразилии заявил, что дважды призвал Путина начать настоящие переговоры о мире.
