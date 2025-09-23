Президент Бразилии: Война РФ против Украины должна завершиться диалогом, военного пути нет

Лула да Силва (Фото: ООН)

Полномасштабная война в Украине должна быть решена "реалистичным путем", военного решения нет. Такое заявление сделал президент Бразилии Лула да Силва во время выступления на Генассамблее Организации объединенных наций.

"Что касается конфликта в Украине, мы все уже знаем, что военного решения не будет. Недавняя встреча на Аляске вселила надежды на выход путем переговоров, но необходимо проложить путь к реалистичному решению. Это означает учет законных интересов всех стран в сфере безопасности", – сказал он.

Президент Бразилии отметил, что африканская инициатива и "группа друзей мира", созданная Китаем, могут помочь поощрять диалог и дипломатическое решение.