Президентка Єврокомісії про угоду зі США: Це найкраще, що ми могли отримати

Угода між ЄС та США "створює визначеність у невизначені часи", заявила Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Jessica Lee/EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн захистила торгівельну угоду зі США, назвавши її "найкращою з тих, що ми могли отримати". Слова посадовиці наводить агентство Reuters.

Вона пояснила, що базова ставка тарифу в розмірі 15% на товари з Європейського Союзу, що імпортуються до США, застосовуватиметься до більшості товарів, включаючи автомобілі, напівпровідники та фармацевтичні товари.

Тим часом було погоджено нульову ставку для певних стратегічних товарів, включаючи літаки та деталі до них, деякі хімічні речовини та деякі препарати. Щодо ставки для вина та міцних напоїв рішення не було ухвалено, уточнила фон дер Ляєн.

На запитання, чи вважає вона 15% вигідною угодою для європейських автовиробників, глава Єврокомісії відповіла журналістам: "15% не слід недооцінювати, але це найкраще, що ми могли отримати".

Також ЄС зобов'язався закупити у США зрідженого природного газу та ядерного палива на суму $750 млрд протягом трьох років.

"У нас все ще занадто багато російського ЗПГ, який надходить через чорний хід", – сказала вона.

Європейська комісія запропонувала повністю відмовитись від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

"Сьогоднішня угода створює визначеність у невизначені часи, забезпечує стабільність і передбачуваність", – заявила фон дер Ляєн журналістам перед від'їздом з Шотландії.