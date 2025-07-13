Евросоюз призупинив контрзаходи на тарифи Трампа в надії досягти угоди

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Європейський Союз відтермінував початок дії нових тарифів на товари зі США, щоб спробувати досягти торговельної угоди з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє Associated Press.

Підвищення тарифів ЄС на американські товари мало набути чинності 14 липня.

"Зараз час для переговорів", – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі.

Рішення було ухвалене після того, як Трамп оголосив про нові тарифи у розмірі 30% на товари з ЄС та Мексики з 1 серпня.

Фон дер Ляєн заявила, що тарифи ЄС щодо американської продукції також будуть відкладені до 1 серпня, адже лист Трампа показує, що "ще є час для переговорів".

Водночас вона наголосила, що ЄС продовжуватиме готувати контрзаходи, щоб бути "повністю готовим", якщо угоди зі США не буде досягнуто.