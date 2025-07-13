Евросоюз призупинив контрзаходи на тарифи Трампа в надії досягти угоди
Європейський Союз відтермінував початок дії нових тарифів на товари зі США, щоб спробувати досягти торговельної угоди з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє Associated Press.
Підвищення тарифів ЄС на американські товари мало набути чинності 14 липня.
"Зараз час для переговорів", – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі.
Рішення було ухвалене після того, як Трамп оголосив про нові тарифи у розмірі 30% на товари з ЄС та Мексики з 1 серпня.
Фон дер Ляєн заявила, що тарифи ЄС щодо американської продукції також будуть відкладені до 1 серпня, адже лист Трампа показує, що "ще є час для переговорів".
Водночас вона наголосила, що ЄС продовжуватиме готувати контрзаходи, щоб бути "повністю готовим", якщо угоди зі США не буде досягнуто.
- 2 квітня Трамп запровадив високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу.
- 8 квітня Бессент заявив, що майже 70 країн світу звернулися до США для переговорів про нові мита. А Трамп заявив, що країни телефонують йому і "цілують у дупу", щоб укласти торговельну угоду.
- Згодом Трамп вирішив відтермінувати нові тарифи для ЄС.
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