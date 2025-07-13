Европейский союз приостановил ответные меры на тарифы Трампа в надежде достичь соглашения
Европейский союз отложил введение новых тарифов на товары из США, чтобы попытаться достичь торгового соглашения с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.
Повышение тарифов ЕС на американские товары должно было вступить в силу 14 июля.
"Сейчас время для переговоров", – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе.
Решение было принято после того, как Трамп объявил о новых тарифах в размере 30% на товары из ЕС и Мексики, которые вступят в силу 1 августа.
Фон дер Ляйен заявила, что тарифы ЕС на американские товары также будут отложены до 1 августа, поскольку письмо Трампа показывает, что "еще есть время для переговоров".
В то же время она подчеркнула, что ЕС продолжит готовить контрмеры, чтобы быть "полностью готовым" в случае, если соглашение с США достигнуто не будет.
- 2 апреля Трамп ввел высокие таможенные пошлины на импортные товары практически с всех стран мира.
- 8 апреля Бессент заявил, что почти 70 стран мира обратились к США для переговоров о новых тарифах. А Трамп заявил, что страны ему звонят и "целуют в задницу", чтобы заключить торговое соглашение.
- Позже Трамп решил отложить новые тарифы для ЕС.
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