Европейский союз приостановил ответные меры на тарифы Трампа в надежде достичь соглашения

Повышение тарифов на американские товары должно было вступить в силу 14 июля

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Европейский союз отложил введение новых тарифов на товары из США, чтобы попытаться достичь торгового соглашения с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Повышение тарифов ЕС на американские товары должно было вступить в силу 14 июля.

"Сейчас время для переговоров", – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе.

Решение было принято после того, как Трамп объявил о новых тарифах в размере 30% на товары из ЕС и Мексики, которые вступят в силу 1 августа.

Фон дер Ляйен заявила, что тарифы ЕС на американские товары также будут отложены до 1 августа, поскольку письмо Трампа показывает, что "еще есть время для переговоров".

В то же время она подчеркнула, что ЕС продолжит готовить контрмеры, чтобы быть "полностью готовым" в случае, если соглашение с США достигнуто не будет.