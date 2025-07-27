Трамп оголосив, що США та Євросоюз досягли рамкової угоди щодо торгівлі

Президент США заявив про загальне мито в 15% на імпорт з 27 країн ЄС

Дональд Трамп (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Сполучені Штати та Європейський Союз досягли рамкової угоди щодо торгівлі. Про це повідомив президент США Дональд Трамп після переговорів з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає телеканал CNN.

Трамп оголосив про загальне мито в 15% на імпорт з 27 країн Євросоюзу, поклавши край багатомісячній сазі з найбільшим торгівельним партнером Америки, оскільки ЄС прагнув зберегти базові тарифи на рівні 10%.

"Ми згодні з тим, що тариф на автомобілі й все інше буде прямим тарифом у розмірі 15%", – сказав Трамп.

Виступаючи разом із фон дер Ляєн, він заявив, що ЄС "погодиться закупити у Сполучених Штатів енергоносії на суму $750 млрд".

"Вони погодяться інвестувати в Сполучені Штати на $600 млрд більше, ніж інвестують", – додав він.

Трамп розпочав переговори з фон дер Ляєн раніше в неділю, оскільки наближався термін, встановлений для укладання торгової угоди, яка дозволить уникнути 30% мит на європейський імпорт.

Трамп цього ж дня заявляв, що США не можуть знизити загальну ставку мит для ЄС нижче 15%.

13 липня повідомлялося, що ЄС відтермінував початок дії нових тарифів на товари зі США, щоб спробувати досягти торгівельної угоди з адміністрацією Трампа.