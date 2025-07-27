Трамп объявил, что США и Евросоюз достигли рамочного соглашения по торговле

Президент США заявил об общей пошлине в 15% на импорт из 27 стран ЕС

Дональд Трамп (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Соединенные Штаты и Европейский Союз достигли рамочного соглашения по торговле. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает телеканал CNN.

Трамп объявил об общей пошлине в 15% на импорт из 27 стран Евросоюза, положив конец многомесячной саге с крупнейшим торговым партнером Америки, поскольку ЕС стремился сохранить базовые тарифы на уровне 10%.

"Мы согласны с тем, что тариф на автомобили и все остальное будет прямым тарифом в размере 15%", — сказал Трамп.

Выступая вместе с фон дер Ляйен, он заявил, что ЕС "согласится закупить у Соединенных Штатов энергоносители на сумму $750 млрд".

"Они согласятся инвестировать в Соединенные Штаты на $600 млрд больше, чем инвестируют", — добавил он.

Трамп начал переговоры с фон дер Ляйен ранее в воскресенье, поскольку приближался срок, установленный для заключения торговой сделки, которая позволит избежать 30% пошлин на европейский импорт.

Трамп в этот же день заявлял, что США не могут снизить общую ставку пошлин для ЕС ниже 15%.

13 июля сообщалось, что ЕС отсрочил начало действия новых тарифов на товары из США, чтобы попытаться достичь торгового соглашения с администрацией Трампа.