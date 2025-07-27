Президент Еврокомиссии о соглашении с США: Это лучшее, что мы могли получить

Соглашение между ЕС и США "создает определенность в неопределенные времена", заявила Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Jessica Lee/EPA)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен защитила торговую сделку с США, назвав ее "лучшей из тех, что мы могли получить". Слова чиновницы приводит агентство Reuters.

Она пояснила, что базовая ставка тарифа в размере 15% на товары из Европейского Союза, импортируемые в США, будет применяться к большинству товаров, включая автомобили, полупроводники и фармацевтические товары.

Между тем была согласована нулевая ставка для определенных стратегических товаров, включая самолеты и детали к ним, некоторые химические вещества и некоторые препараты. По ставке для вина и крепких напитков решение не было принято, уточнила фон дер Ляйен.

На вопрос, считает ли она 15% выгодной сделкой для европейских автопроизводителей, глава Еврокомиссии ответила журналистам: "15% не следует недооценивать, но это лучшее, что мы могли получить".

Также ЕС обязался закупить у США сжиженного природного газа и ядерного топлива на сумму $750 млрд в течение трех лет.

"У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход", — сказала она.

Европейская комиссия предложила полностью отказаться от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

"Сегодняшнее соглашение создает определенность в неопределенные времена, обеспечивает стабильность и предсказуемость", — заявила фон дер Ляйен журналистам перед отъездом из Шотландии.