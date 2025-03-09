Президентка Єврокомісії: У нас із США є розбіжності, але вони все одно є нашими союзниками
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що зараз у відносинах між Євросоюзом і США є напруженість, але Вашингтон все одно залишається для Брюсселя союзником. Її цитує Dennik N.
"Сполучені Штати вже понад 80 років є нашим найближчим союзником. Перед обличчям негараздів США та Європа завжди були сильнішими разом. І так, є відмінності, ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Але якщо ви подивитеся на спільні інтереси, які у нас є, вони завжди переважують наші розбіжності", – сказала фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії зазначила, що між Європою та США можуть виникнути розбіжності, і ці питання необхідно вирішувати, шукаючи спільні підходи.
Як приклад вона навела мету Європи забезпечити таку ситуацію в Україні, щоб вона могла продовжувати боротьбу до досягнення справедливого і тривалого миру.
"Отже, ми союзники, але це означає, що всі союзники мають виконувати свої обов'язки", – підсумувала вона.
- 14 лютого 2025 року віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із промовою на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема, він порадив Європі "терпіти" американського бізнесмена Ілона Маска і сказав, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів є не Росія чи Китай, а "відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США".
- Після цього генсек НАТО Рютте назвав промову Венса "філософською" та закликав Європу "подорослішати".
- 4 березня фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи, що передбачає залучення до 800 млрд євро оборонних інвестицій країнами-членами блоку.