Президентка Єврокомісії: У нас із США є розбіжності, але вони все одно є нашими союзниками

Урсула фон дер Ляєн заявила, що між Європою та США можуть виникнути розбіжності, і ці питання необхідно вирішувати

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що зараз у відносинах між Євросоюзом і США є напруженість, але Вашингтон все одно залишається для Брюсселя союзником. Її цитує Dennik N.

"Сполучені Штати вже понад 80 років є нашим найближчим союзником. Перед обличчям негараздів США та Європа завжди були сильнішими разом. І так, є відмінності, ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Але якщо ви подивитеся на спільні інтереси, які у нас є, вони завжди переважують наші розбіжності", – сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зазначила, що між Європою та США можуть виникнути розбіжності, і ці питання необхідно вирішувати, шукаючи спільні підходи.

Як приклад вона навела мету Європи забезпечити таку ситуацію в Україні, щоб вона могла продовжувати боротьбу до досягнення справедливого і тривалого миру.

"Отже, ми союзники, але це означає, що всі союзники мають виконувати свої обов'язки", – підсумувала вона.