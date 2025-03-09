Президент Еврокомиссии: У нас из США есть разногласия, но они все равно наши союзники

Урсула фон дер Ляйен заявила, что между Европой и США могут возникнуть разногласия, и эти вопросы необходимо решать

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что сейчас в отношениях между Евросоюзом и США есть напряженность, но Вашингтон все равно остается для Брюсселя союзником. Ее цитирует Dennik N.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Соединенные Штаты уже более 80 лет являются нашим ближайшим союзником. Перед лицом неурядиц США и Европа всегда были сильнее вместе. И да, есть отличия, у нас могут быть разные взгляды на некоторые темы. Но если вы посмотрите на общие интересы, которые у нас есть, они всегда перевешивают наши разногласия", – сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отметила, что между Европой и США могут возникнуть разногласия, и эти вопросы необходимо решать, находя общие подходы.

В качестве примера она привела цель Европы обеспечить такую ситуацию в Украине, чтобы она могла продолжать борьбу до достижения справедливого и продолжительного мира.

"Итак, мы союзники, но это означает, что все союзники должны выполнять свои обязанности", – подытожила она.