Президент Еврокомиссии: У нас из США есть разногласия, но они все равно наши союзники
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что сейчас в отношениях между Евросоюзом и США есть напряженность, но Вашингтон все равно остается для Брюсселя союзником. Ее цитирует Dennik N.
"Соединенные Штаты уже более 80 лет являются нашим ближайшим союзником. Перед лицом неурядиц США и Европа всегда были сильнее вместе. И да, есть отличия, у нас могут быть разные взгляды на некоторые темы. Но если вы посмотрите на общие интересы, которые у нас есть, они всегда перевешивают наши разногласия", – сказала фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии отметила, что между Европой и США могут возникнуть разногласия, и эти вопросы необходимо решать, находя общие подходы.
В качестве примера она привела цель Европы обеспечить такую ситуацию в Украине, чтобы она могла продолжать борьбу до достижения справедливого и продолжительного мира.
"Итак, мы союзники, но это означает, что все союзники должны выполнять свои обязанности", – подытожила она.
- 14 февраля 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с речью на Мюнхенской конференции безопасности. В частности, он посоветовал Европе "терпеть" американского бизнесмена Илона Маска и сказал, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является не Россия или Китай, а "уход Европы от основных ценностей, которые разделяют и США".
- После этого генсек НАТО Рютте назвал речь Вэнса "философской" и призвал Европу "повзрослеть".
- 4 марта фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы, предусматривающий привлечение до 800 млрд евро оборонных инвестиций странами-членами блока.