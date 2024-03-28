Проникнення ДРГ та погрози РФ щодо посилення ракетних атак на Київ: Рада оборони провела засідання

Київ (Фото: EPA)

У Києві на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста ухвалили низку рішень через загрозу проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп до столиці та погрози Росії посилити ракетні атаки. Про це повідомили у КМВА.

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Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що не виключається загроза спроб проникнення на територію міста ДРГ Росії, а також залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

За даними КМВА, Рада оборони Києва прийняла низку рішень, а саме:

→ невідкладно опрацювати питання щодо проведення надалі заходів в Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей;

→ переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян;

→ усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей;

→ усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів.

Також окремо здійснюватиметься моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

25 березня вранці в Києві пролунали вибухи, Росія атакувала столицю ракетами. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

Після завершення аварійно-рятувальних робіт з'ясувалось, що через РФ постраждало 10 людей, зокрема 16-річна дівчина.

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