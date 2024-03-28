Проникновение ДРГ и угрозы РФ по усилению атак на Киев: Совет обороны провел заседание

По данным КГВА, отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации

Киев (Фото: EPA)

В Киеве на заседании Совета обороны относительно обеспечения безопасности города приняли ряд решений из-за угрозы проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в столицу и угрозы России усилить ракетные атаки. Об этом сообщили в КГВА.

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Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что не исключается угроза попыток проникновения на территорию города ДРГ России, а также привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице.

По данным КГВА, Совет обороны Киева принял ряд решений, а именно:

→ безотлагательно проработать вопросы проведения дальнейших мероприятий в Киеве, которые предусматривают привлечение большого количества людей;

→ пересмотреть нормативно-распорядительные документы относительно жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан;

→ всем силовым и военным структурам города Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей;

→ всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям.

Также отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.

25 марта утром в Киеве раздались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами. В результате атаки зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

После завершения аварийно-спасательных работ выяснилось, что из-за РФ пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.

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