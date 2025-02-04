Проросійський Додон відповів Джорджеску, мовляв, "румунські землі" в Україні – "молдовські"
Лідер проросійської Партії соціалістів Молдови Ігор Додон заявив про "молдовські землі" в Україні, які нібито хочуть розділити між собою європейські політики. Його цитує NewsMaker.
"Хочу зробити зауваження деяким політикам Європейського Союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України. По-перше, ті землі, які ви називаєте, історично вони молдовські, деякі з них", – сказав Додон.
За його словами, на цих землях зараз проживають "сотні тисяч молдован, які розмовляють молдовською мовою".
"По-друге, це нас, радянську Молдову, позбавили статусу морської держави. У нас забрали південь країни і північ. Незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова", – підсумував проросійський політик.
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