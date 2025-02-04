Пророссийский Додон ответил Джорджеску, мол, "румынские земли" в Украине – "молдовские"
Лидер пророссийской Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил о "молдовских землях" в Украине, которые якобы хотят разделить между собой европейские политики. Его цитирует NewsMaker.
"Хочу сделать замечание некоторым политикам Европейского Союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины. Во-первых, те земли, которые вы называете, исторически они молдовские, некоторые из них", – сказал Додон.
По его словам, на этих землях сейчас проживают "сотни тысяч молдован, говорящих на молдовском языке".
"Во-вторых, это нас, советскую Молдову, лишили статуса морского государства. У нас забрали юг страны и север. Незаконным решением в середине прошлого века, проведя так называемую реформу Хрущева", – подытожил пророссийский политик.
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