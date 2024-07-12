"Путін досі має ілюзії". У Раді відреагували на відмову Росії від участі у Саміті миру

Олександр Мережко та Андрій Осадчук вважають, що Москва таким чином демонструє неготовність до переговорів про мир

Саміт миру у Швейцарії (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

11 липня Росія відмовилася від участі у другому Саміті миру, про що заявив заступник міністра закордонних справ країни-агресора Михайло Галузін. Відмова Росії від участі свідчить про неготовність до переговорів, оскільки у Кремля досі присутня ілюзія щодо його перемоги у війні проти України. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив нардеп від Слуги народу Олександр Мережко.

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"Те, що Росія відмовляється взяти участь у саміті – черговий показник, що вона не зацікавлена у мирі й дотриманні міжнародного права", – сказав він.

За словами Мережка, змусити російського диктатора змінити думку щодо переговорів може Китай, але і той не хоче цього робити.

Окрім того, якби навіть Путін і погодився на переговори, то, скоріше за все, це відбувалося б у двосторонньому форматі або за участю кількох потужних посередників, вважає нардеп.

"Путін може сісти за стіл переговорів тоді, коли почне сильніше відчувати, що він програє і на полі бою, і політично, тобто коли відчуватиме, що його ізоляція посилюється. Для нього переговори можуть мати цінність лише як засіб врятувати себе <...> Поки що у нього залишаються якісь ілюзії. Він сподівається, що в Білому домі відбудуться сприятливі для нього зміни. Але це лише ілюзія", – підсумував він.

Народний депутат від Голосу Андрій Осадчук у коментарі LIGA.net висловив сумніви, що на даному етапі можливі конструктивні переговори з Росією.

"Можливо, Україна вимушена робити заяви про можливу залученість Москви до другого саміту миру у відповідь на позицію багатьох геополітичних гравців про "потребу переговорів", але зараз, на мою думку, відсутні будь-які точки дотику для такого діалогу", – сказав він.

15-16 червня 2024 року у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили. Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

17 червня очільник МЗС Швейцарії Кассіс заявив, що хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі у заході.

20 червня очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

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