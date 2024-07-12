"У Путина есть иллюзии". В Раде отреагировали на отказ России от участия в Саммите мира

Саммит мира в Швейцарии (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

11 июля Россия отказалась от участия во втором Саммите мира, о чем заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Михаил Галузин. Глава комитета парламента по внешней политике, нардеп от Слуги народа Александр Мережко в комментарии для LIGA.net заверил, что это свидетельствует о неготовности Москвы к переговорам, поскольку у Кремля до сих пор присутствует иллюзия о его победе в войне против Украины.

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"То, что Россия отказывается принять участие в саммите – очередной показатель, что она не заинтересована в мире и соблюдении международного права", – сказал он.

По словам Мережко, заставить российского диктатора изменить мнение по переговорам может Китай, но и тот не хочет этого делать.

Кроме того, если бы даже Путин и согласился на переговоры, то, скорее всего, это бы происходило в двустороннем формате или с участием нескольких мощных посредников, считает нардеп.

"Путин может сесть за стол переговоров тогда, когда начнет сильнее чувствовать, что он проиграет и на поле боя, и политически, то есть когда будет чувствовать, что его изоляция усиливается. Для него переговоры могут иметь ценность только как средство спасти себя <...> Пока что у него остаются какие-то иллюзии. Он надеется, что в Белом Доме произойдут благоприятные для него изменения. Но это только иллюзия".

Народный депутат от голоса Андрей Осадчук в комментарии LIGA.net выразил сомнения, что на данном этапе возможны конструктивные переговоры с Россией.

"Возможно, Украина вынуждена делать заявления о возможном вовлечении Москвы во второй саммит мира в ответ на позицию многих геополитических игроков о "потребности переговоров", но сейчас, по моему мнению, отсутствуют какие-либо точки соприкосновения для такого диалога", – сказал он.

15-16 июня 2024 г. в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. Россию на него не пригласили. Впоследствии появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении к диалогу между всеми сторонами" для достижения мира.

17 июня глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что хочет обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими странами, не участвовавшими в мероприятии.

20 июня глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

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