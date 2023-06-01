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Путін не хоче справедливого миру. Білий дім зосереджений на плані Зеленського – Кірбі

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01.06.2023, 07:57
Путін не хоче справедливого миру. Білий дім зосереджений на плані Зеленського – Кірбі - Фото
Джон Кірбі (скриншот)

Адміністрація президента США Джо Байдена зосереджена на просуванні та реалізації формули миру президента Володимира Зеленського, оскільки російський диктатор Володимир Путін "не прагне справедливого миру". Про це на брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

"Разом з українськими колегами ми зосередилися на роботі щодо реалізації їх сценарію встановлення справедливого миру, який складається з десяти пунктів. Побачимо, який результат це принесе", – сказав він.

Кірбі зазначив, що США прагнуть зробити все для здатності мирних пропозицій забезпечити стійкий мир.

Він додав, що "неважливо, ким вони висунуті", проте підкреслив, що такий сценарій повинен мати підтримку президента Зеленського.

Кірбі додав, що Путін "не демонструє дійсного прагнення" завершити війну проти України встановленням справедливого миру.

  • 23 травня 2023 року заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що не має бути "китайського", "ватиканського" та інших мирних планів для України.
  • 30 травня глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що не відчуває оптимізму з приводу того, як розвиватиметься російсько-українська війна цього літа.

Читайте також: У Байдена отримали запевнення України, що ЗСУ не битимуть по Росії зброєю США — Білий дім

Мілана Головань
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