Путин не хочет справедливого мира. Белый дом сконцентрирован на плане Зеленского – Кирби

Администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на продвижении и реализации формулы мира президента Владимира Зеленского, поскольку российский диктатор Владимир Путин "не стремится к справедливому миру". Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вместе с украинскими коллегами мы сосредоточились на работе по реализации их сценария установления справедливого мира, состоящего из десяти пунктов. Увидим, какой результат это принесет", – сказал он.

Кирби отметил, что США стараются сделать все для способности мирных предложений обеспечить устойчивый мир.

Он добавил, что "неважно, кем они выдвинуты", однако подчеркнул, что такой сценарий должен иметь поддержку президента Зеленского.

Кирби добавил, что Путин "не демонстрирует действительного стремления" завершить войну против Украины установлением справедливого мира.

23 мая 2023 года заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что не должно быть "китайского", "ватиканского" и других мирных планов для Украины.

30 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не чувствует оптимизма по поводу того, как будет развиваться российско-украинская война этим летом.

Читайте также: У Байдена получили заверения Украины, что ВСУ не будут бить по России оружием США — Белый дом

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.