Путін вважає, що захопить країни колишнього СРСР, якщо переможе Україну — голова СЗР

Литвиненко заявив, що якщо Україна вистоїть, то Росія втратить вплив на Південний Кавказ та Центральну Азію

Олександр Литвиненко (Фото: пресслужба форуму Україна 30)

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що мета війни Росії проти України – знищення Сил оборони. Про це він написав у колонці для The Economist.

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За його словами, незважаючи на величезну перевагу в ресурсах, Москва вже майже два роки не може розбити Україну.

Він зазначив, що росіяни хочуть анексувати українські території, які вони проголосили "історичними російськими землями", та створити політичне утворення, яке повністю залежить від РФ в управлінні українськими землями, які неможливо окупувати безпосередньо.

Литвиненко заявив, що диктатор Володимир Путін сподівається, що перемога над Україною допоможе йому поновити контроль над колишніми радянськими республіками.

"Кремль розуміє, що якщо Україна впаде, йому буде легше повернути собі інші колишні радянські республіки. Якщо Україна вистоїть, втрата Росією впливу на Південний Кавказ та Центральну Азію стане питанням часу", — заявив розвідник.

Нещодавно Литвиненко заявив, що Росія розпочала підготовку до майбутньої агресії проти Молдови та країн Балтії.

26 квітня 2023 року стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

3 січня 2024 року президент Латвії заявив, що його країна зміцнюватиме військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.

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