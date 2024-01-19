Путин считает, что захватит страны бывшего СССР, если победит Украину — глава СВР

Литвиненко заявил, что если Украина выстоит, то Россия потеряет влияние на Южный Кавказ и Центральную Азию

Александр Литвиненко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко заявил, что цель войны России против Украины — это уничтожение Сил обороны. Об этом он написал в колонке для The Economist.

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По его словам, несмотря на огромное преимущество в ресурсах, Москва уже почти два года не может разбить Украину.

Он отметил, что россияне хотят аннексировать украинские территории, которые они провозгласили "историческими российскими землями", и создать политическое образование, полностью зависящее от РФ в управлении украинскими землями, которые невозможно оккупировать напрямую.

Литвиненко заявил, что диктатор Владимир Путин надеется, что победа над Украиной поможет ему восстановить контроль над бывшими советскими республиками.

"Кремль понимает, что если Украина падет, ему будет легче вернуть себе другие бывшие советские республики. Если Украина выстоит, потеря Россией влияния на Южный Кавказ и Центральную Азию станет вопросом времени", — заявил разведчик.

Недавно Литвиненко заявил, что Россия начала подготовку к будущей агрессии против Молдовы и стран Балтии.

26 апреля 2023 года стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.

3 января 2024 года президент Латвии заявил, что его страна будет укреплять военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.

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