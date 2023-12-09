Путін збільшив чисельність армії до 2,2 млн осіб. Союзники назвали дві причини рішення

В естонській розвідці назвали причини збільшення чисельності армії Росії до 2,2 мільйонів осіб

Антс Ківісельг (Фото: скриншот з відео)

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що збільшення чисельності армії Росії до 2,2 млн осіб свідчить про те, що Кремль хоче "увідповіднити ситуацію до реальності". Про це він повідомив під час брифінгу, цитує його ERR.

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За його словами, указ диктатора Володимира Путіна щодо розширення чисельності збройних сил може мати під собою дві причини.

Він зазначив, що, за офіційними заявами РФ, збільшення армії відбувається завдяки контрактникам, а це означає, що більше призовників прямо не набирається.

"Проте в Інституті військових досліджень відобразили свою думку, що це скоріше нинішня чисельність збройних сил РФ і цим указом вони просто намагаються увідповіднити ситуацію до реальності", — сказав Ківісельг.

Військовий заявив, що одночасно не можна виключати, що росіяни збільшуватимуть чисельність армії найближчими роками.

"Йшлося, що в нашому регіоні буде відтворено Московський і Ленінградський військові округи, що найбільше сприятиме збільшенню чисельності особового складу. Ймовірно збільшення чисельності особового складу загалом і також біля наших кордонів", – заявив він.

Розвідник нагадав про збільшення оборонних витрат РФ на 2024 рік, що і далі демонструє агресивні наміри Москви щодо продовження війни проти України та конфронтації із Заходом.

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