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П'ять головних новин світу та України на 19:00 7 серпня

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 19:00
П'ять головних новин світу та України на 19:00 7 серпня - Фото
Фото: ОП

1. В Україну з полону повернулися 22 воїни ЗСУ. Було звільнено бійців, двоє з яких є офіцерами, а також військовослужбовці рядового та сержантського складу. Воїни брали участь у боях у різних напрямках, серед звільнених є поранені (докладніше).

2. Нардеп від СН: У Бундестазі є консенсус на передачу Україні ракет Taurus. Народний депутат від Слуги народу Єгор Черньов заявив, що у Бундестазі нібито досягли згоди щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Ці ракети б'ють на 500 кілометрів та здатні накривати всі тимчасово окуповані території, включно з південним берегом Криму (докладніше).

3. Україна повернула до списку спонсорів війни п'ять компаній із Греції. НАЗК повернуло до списку спонсорів війни п'ять грецьких судноплавних компаній: Dynacom Tankers, Delta Tankers, Thenamaris Ships, Minerva Marine та TMC Tankers (докладніше).

4. Резерви України зросли до $41,7 млрд. Міжнародні резерви України у липні 2023 року зросли на 6,9% – до $41,72 млрд. Це новий історичний рекорд, який пояснюється одержанням великої фінансової допомоги від Заходу (докладніше).

5. Митрополита Павла випустили з СІЗО. Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя звільнено з-під варти, за нього було внесено заставу у розмірі 33 млн грн. (докладніше).

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Наталія Медведєва
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