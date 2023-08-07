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Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 7 августа

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 19:00
Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 7 августа - Фото
Фото: ОП

1. В Украину из плена вернулись 22 воина ВСУ. Были освобождены бойцы, двое из которых являются офицерами, а также военнослужащие рядового и сержантского состава. Воины участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые (подробнее).

2. Нардеп от СН: В Бундестаге есть консенсус на передачу Украине ракет Taurus. Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия насчет передачи Украине крылатых ракет Taurus. Эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все временно оккупированные территории, включая южный берег Крыма (подробнее).

3. Украина вернула в список спонсоров войны пять компаний из Греции. НАПК вернуло в список спонсоров войны пять греческих судоходных компаний: Dynacom Tankers, Delta Tankers, Thenamaris Ships, Minerva Marine и TMC Tankers (подробнее).

4. Резервы Украины выросли до $41,7 млрд. Международные резервы Украины в июле 2023 года выросли на 6,9% – до $41,72 млрд. Это новый исторический рекорд, который объясняется получением большой финансовой помощи от Запада (подробнее).

5. Митрополита Павла выпустили из СИЗО. Митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь освобожден из-под стражи, за него был внесен залог в размере 33 млн грн (подробнее).

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Наталья Медведева
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