П'ять головних новин України та світу на 19:00 1 вересня

1. Politico: ЗСУ мають отримати танки Abrams у середині вересня. Можуть допомогти у наступі. Україна може отримати першу партію американських танків M1 Abrams вже в середині вересня, і на Заході сподіваються, що машини допоможуть у наступі. За словами полковника Мартіна О'Доннелла, який займався тренуваннями українських танкістів у Німеччині, близько 200 бійців завершили один із останніх етапів навчання – загальновійськові батальйонні навчання.

2. На авіабазу у Пскові напали з території Росії, заявив Буданов. Ось фото з тепловізора. Атака в ніч на 30 серпня на літаки Іл-76 у Пскові, де базується 334 військово-транспортний авіаполк ПКС РФ, була проведена з території Росії, заявив глава ГУР Кирило Буданов. Також сьогодні з'явилися чіткі супутникові знімки знищених у Пскові літаків Іл-76.

3. Зеленський бачить слабкість РФ. Сказав в Італії, що миру без Криму та інших земель не буде. Президент Володимир Зеленський у промові на відкритті бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії заявив, що не буде жодного "стійкого миру" в Україні та Європі, допоки не буде відновлено український контроль над захопленими росіянами Кримом, частиною Донбасу та іншими територіями. "Ми бачимо слабкість, а не силу Росії. Вони намагаються відвернути світ терором від розуміння того, на що перетворилася сьогодні Росія. Прагнуть приховати свою слабкість", – сказав він.

4. Зонд NASA знайшов місце падіння російського посадкового модуля "Луна-25". Орбітальний зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) виявив свіжий кратер на Місяці, що утворився від зіткнення "Луна-25" з поверхнею. Кратер міститься в регіоні, який планувався для м'якої посадки модуля поблизу Південного полюса Місяця.

5. Правляча партія Грузії готує імпічмент президенту за "несанкціоновані візити" до ЄС. Лідер партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе заявив, що його партія ініціює процедуру усунення Саломе Зурабішвілі від виконання обов'язків президента через "візити до Європи, які не були погоджені з урядом". Уряд Грузії не схвалив для Зурабішвілі закордонні поїздки до Німеччини, України та інших країн, проте 31 серпня президентка провела у Німеччині переговори з Франком-Вальтером Штайнмаєром і запланувала зустрічі з лідерами ЄС.

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