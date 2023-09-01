Стійкого миру без Криму, Донбасу та інших земель не буде – Зеленський

Не буде жодного "стійкого миру" в Україні та Європі, допоки не буде відновлено український контроль над захопленими росіянами Кримом, частиною Донбасу та іншими територіями. Про це у промові на відкритті бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії заявив президент Володимир Зеленський.

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Він подякував італійському уряду та народу за підтримку, зазначивши, що зараз – "час сильних рішень".

Зеленський уточнив, що має на увазі: "Ми бачимо слабкість, а не силу Росії. Вони намагаються відвернути увагу світу терором від розуміння того, на що перетворилася сьогодні Росія. Прагнуть приховати свою слабкість".

На думку Зеленського, не всі сили у РФ знаходяться під контролем російського диктатора Володимира Путіна, "і це свідчить про слабкість": "Вбивство Пригожина показує, наскільки слабкими були його слова. З Путіним неможливо домовитися, бо він навіть своїх слів дотриматися не може".

Лише деокупація українських земель та відновлення територіальної цілісності може повернути справедливість до цього єврорегіону, сказав він.

"Без Криму, без Донбасу та окупованих територій не може бути сталого миру в Україні, а отже, і в Європі", – наголосив президент.

Секретар РНБО Данілов заявив 1 вересня 2023 року, що у системі мобілізації немає чіткого позначення, що таке "обмежено придатний". Це уточнять.

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