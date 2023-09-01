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Устойчивого мира без Крыма, Донбасса и других земель не будет – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 10:57
Устойчивого мира без Крыма, Донбасса и других земель не будет – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Не будет никакого "устойчивого мира" в Украине и Европе, пока не будет восстановлена украинский контроль над захваченными россиянами Крымом, частью Донбасса и другими территориями. Об этом в речи на открытии бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии заявил президент Владимир Зеленский.

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Он поблагодарил итальянское правительство и народ за поддержку, отметив, что сейчас – "время сильных решений".

Он уточнил, что имеет в виду: "Мы видим слабость, а не силу России. Они пытаются отвлечь мир террором от понимания того, во что превратилась сегодня Россия. Стремятся скрыть свою слабость".

По мнению Зеленского, не все силы в РФ находятся под контролем российского диктатора Владимира Путина, "и это свидетельствует о слабости": "Убийство Пригожина показывает, насколько слабыми были его слова. С Путиным невозможно договориться, потому что он даже своих слов сдержать не может".

Только деоккупация украинских земель и восстановление террриториальной целостности может вернуть справедливость в этот еврорегион, сказал он.

"Без Крыма, без Донбасса и оккупированных территорий не может быть устойчивого мира в Украине, а следовательно, и в Европе", – подчеркнул президент.

  • Секретарь СНБО Данилов заявил 1 сентября 2023 года, что в системе мобилизации нет четкого обозначения, что такое "ограниченно пригоден". Это уточнят.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленскийвойна
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