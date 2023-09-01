Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 сентября

1. Politico: ВСУ должны получить танки Abrams в середине сентября. Могут помочь в наступлении. Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября, и на Западе надеются, что машины помогут в наступлении. По словам полковника Мартина О'Доннелла, который занимался тренировками украинских танкистов в Германии, около 200 бойцов завершили один из последних этапов обучения — общевойсковые батальонные учения.

2. На авиабазу в Пскове напали с территории России, заявил Буданов. Вот фото с тепловизора. Атака в ночь на 30 августа на самолеты Ил-76 в Пскове, где базируется 334 военно-транспортный авиаполк ВКС РФ, была проведена с территории России, заявил глава ГУР Кирилл БудановТакже сегодня появились четкие спутниковые снимки уничтоженных в Пскове самолетов Ил-76.

3. Зеленский видит слабость РФ. Сказал в Италии, что мира без Крыма и прочих земель не будет. Президент Владимир Зеленский в речи на открытии бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии заявил, что не будет никакого "устойчивого мира" в Украине и Европе, пока не будет восстановлен украинский контроль над захваченными россиянами Крымом, частью Донбасса и другими территориями. "Мы видим слабость, а не силу России. Они пытаются отвлечь мир террором от понимания того, во что превратилась сегодня Россия. Стремятся скрыть свою слабость", – сказал он.

4. Зонд NASA нашел место падения российского посадочного модуля "Луна-25". Орбитальный зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) обнаружил свежий кратер на Луне, образовавшийся от столкновения "Луны-25" с поверхностью. Кратер находится в регионе, который намечался для мягкой посадки "Луны-25" вблизи Южного полюса Луны.

5. Правящая партия Грузии готовит импичмент президенту за "несанкционированные визиты" в ЕС. Лидер партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия инициирует процедуру отстранения Саломе Зурабишвили от выполнения обязанностей президента из-за "визитов в Европу, которые не были согласованны c правительством". Правительство Грузии не одобрило для Зурабишвили зарубежные поездки в Германию, Украину и другие страны, однако 31 августа президент провела в Германии переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером и запланировала встречи с лидерами ЕС.

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