П'ять головних новин України та світу на 19:00 24 вересня

1. "Пряме влучання". Український дрон ударив по будівлі ФСБ у Курську – ГУР. У російському Курську, де сьогодні святкують "день міста", близько 10:20 пролунали вибухи. Офіційні особи заявили про влучання безпілотника в дах "адміністративної будівлі" у центрі міста. У ГУР підтвердили, що було завдано удару по будівлі ФСБ.

2. Спікер Конгресу вирішив зберегти $300 млн для України в оборонному бюджеті США – The Hill. Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив, що у законопроєкті про фінансування Пентагону він залишить допомогу Україні у розмірі $300 млн. Раніше він мав намір вилучити ці кошти з бюджету.

3. Росія вдарила по будинках у Херсонській області. Є загиблі, поранений поліціянт. Вранці 24 вересня російські окупанти вдарили по місту Берислав та селу Львове Херсонської області, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще троє – постраждали, серед них є правоохоронець.

4. Дуда заявив, що Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна підготувала транзитні коридори для експорту українського зерна державам, що потребують. "Ми намагаємося допомогти Україні та тим державам, які потребують цієї допомоги", – сказав він.

5. Папа Франциск: Відмова від допомоги Україні зброєю зробить з українців "мучеників". "Зараз ми бачимо, що деякі країни відступають, не дають зброї, розпочинають процес, який зробить мучениками український народ, і це огидно", – сказав глава католицької церкви.

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