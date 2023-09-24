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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 сентября

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 сентября - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ.jpg

1. "Прямое попадание". Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске – ГУР. В российском Курске, где сегодня празднуют "день города", около 10:20 раздались взрывы. Официальные лица заявили о попадании беспилотника в крышу "административного здания" в центре города. В ГУР подтвердили, что был нанесен удар по зданию ФСБ. 

2. Спикер Конгресса решил сохранить $300 млн для Украины в оборонном бюджете США – The Hill. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что в законопроекте о финансировании Пентагона он оставит помощь Украине в размере $300 млн. Ранее он намеревался изъять эти средства из бюджета.

3. Россия ударила по домам в Херсонской области. Есть погибшие, ранен полицейский. Утром 24 сентября российские оккупанты ударили по городу Берислав и селу Львово Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще трое – пострадали, среди них есть правоохранитель.

4. Дуда заявил, что Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна нуждающимся государствам. "Мы пытаемся помочь Украине и тем государствам, которые нуждаются в этой помощи", – сказал он.

5. Папа Франциск: Отказ от помощи Украине оружием сделает из украинцев "мучеников". "Сейчас мы видим, что некоторые страны отступают, не дают оружия, начинают процесс, который сделает мучениками украинский народ, и это отвратительно", – сказал глава католической церкви. 

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Сергей Бережной
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