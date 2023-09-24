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Папа Франциск: Отказ от помощи Украине оружием сделает из украинцев "мучеников"

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 15:30
Папа Франциск: Отказ от помощи Украине оружием сделает из украинцев
Папа Франциск с флагом Украины из Бучи (Фото - EPA)

Папа римский Франциск заявил журналистам, что отказ от поставок оружия Украине превращает украинский народ в "мучеников". Об этом сообщает Reuters.

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"Сейчас мы видим, что некоторые страны отступают, не дают оружия, начинают процесс, который сделает мучениками украинский народ, и это отвратительно", – сказал глава католической церкви. 

Папа Франциск также упомянул некие страны, которые сначала передают Украине оружие, а затем угрожают его "забрать", не неся за это никакой ответственности, и  это делает украинцев "народом-мучеником".

Франциск сделал эти заявления на борту своего самолета во время возвращения в Ватикан после визита в Марсель.

CNN предполагает, что в первой части высказывания папы римского, вероятно, имелось в виду недавнее заявление премьера Польши на фоне противоречий в связи с импортом украинского зерна.

Представитель Ватикана заявил, что папа римский "не занимает позицию по поводу того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину или прекратить его отправку". Там считают, что Франциск говорил о продавцах оружия, которые не несут никакой ответственности, а "перекладывают ее на таких людей, как украинцы, которые принимают мученическую смерть", — сказал пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

20 сентября премьер-министр Польши сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.

  • В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера "вырвали из контекста" и он имел в виду только новое вооружение, которое Польша покупает в рамках модернизации своей армии.

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Сергей Бережной
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