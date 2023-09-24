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Папа Франциск: Відмова від допомоги Україні зброєю перетворить українців на "мучеників"

Этот материал также доступен на русском
24.09.2023, 15:30
Папа Франциск: Відмова від допомоги Україні зброєю перетворить українців на
Папа Франциск із прапором України з Бучі (Фото - EPA)

Папа римський Франциск заявив журналістам, що відмова від постачання зброї Україні перетворює український народ на "мучеників". Про це повідомляє Reuters.

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"Зараз ми бачимо, що деякі країни відступають, не дають зброї, розпочинають процес, який зробить мучениками український народ, і це огидно", – сказав глава католицької церкви.

Папа Франциск також згадав про якісь країни, які спочатку передають Україні зброю, а потім погрожують її "забрати", не несучи за це жодної відповідальності, і це робить українців "народом-мучеником".

Франциск зробив ці заяви на борту свого літака під час повернення до Ватикану після візиту до Марселя.

CNN припускає, що в першій частині висловлювання папи римського, ймовірно, йшлося про недавню заяву прем'єра Польщі на тлі протиріч у зв'язку з імпортом українського зерна.

Представник Ватикану заявив, що папа римський "не займає позицію щодо того, чи мають країни продовжувати відправляти зброю в Україну або припинити її надання". Там вважають, що Франциск говорив про продавців зброї, які не несуть жодної відповідальності, а "перекладають її на таких людей, як українці, які приймають мученицьку смерть", – сказав речник Ватикану Маттео Бруні.

20 вересня прем'єр-міністр Польщі сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак у той же час Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і жодним чином не порушено", підкреслив політик.

  • У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його із відомством".
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра "вирвали з контексту" і він мав на увазі лише нове озброєння, яке Польща купує у межах модернізації своєї армії.

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Сергій Бережний
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