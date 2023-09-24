Папа Франциск: Відмова від допомоги Україні зброєю перетворить українців на "мучеників"
Папа римський Франциск заявив журналістам, що відмова від постачання зброї Україні перетворює український народ на "мучеників". Про це повідомляє Reuters.
"Зараз ми бачимо, що деякі країни відступають, не дають зброї, розпочинають процес, який зробить мучениками український народ, і це огидно", – сказав глава католицької церкви.
Папа Франциск також згадав про якісь країни, які спочатку передають Україні зброю, а потім погрожують її "забрати", не несучи за це жодної відповідальності, і це робить українців "народом-мучеником".
Франциск зробив ці заяви на борту свого літака під час повернення до Ватикану після візиту до Марселя.
CNN припускає, що в першій частині висловлювання папи римського, ймовірно, йшлося про недавню заяву прем'єра Польщі на тлі протиріч у зв'язку з імпортом українського зерна.
Представник Ватикану заявив, що папа римський "не займає позицію щодо того, чи мають країни продовжувати відправляти зброю в Україну або припинити її надання". Там вважають, що Франциск говорив про продавців зброї, які не несуть жодної відповідальності, а "перекладають її на таких людей, як українці, які приймають мученицьку смерть", – сказав речник Ватикану Маттео Бруні.
20 вересня прем'єр-міністр Польщі сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак у той же час Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і жодним чином не порушено", підкреслив політик.
- У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його із відомством".
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра "вирвали з контексту" і він мав на увазі лише нове озброєння, яке Польща купує у межах модернізації своєї армії.
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