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П'ять головних новин України та світу на 19:00 26 липня

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 26 липня - Фото
FPV-дрон (Ілюстративне фото: скриншот відео)

1. Україна створює FPV-дрони зі штучним інтелектом. В Україні розробляють FPV-дрони-камікадзе, які вміють захоплювати ціль та переслідувати її до удару навіть після втрати каналу зв'язку з оператором. Це стало можливим з застосуванням нового ПЗ "штучного інтелекту", яке враховує електронні перешкоди, стабілізує безпілотник та утримує його на заздалегідь обраному об'єкті. (докладніше)

2. Зеленський: Є посилення системи ППО. Україна отримала посилення системи протиповітряної оборони, яке буде спрямоване туди, де це найпотрібніше зараз. (докладніше)

3. Посли ЄС погодили нові санкції проти Білорусі. Посли Європейського Союзу схвалили санкції проти Білорусі. Здебільшого – авіація та товари подвійного призначення. (докладніше)

4. Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді. Колишньому нардепу від забороненої в Україні ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу повідомили про підозру у держзраді. Він підозрюється у поширенні серед країн Євросоюзу антиукраїнської пропагандистської інформації. (докладніше)

5. Профільний комітет Ради не підтримав відставку міністра культури. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка. (докладніше)

Наталія Медведєва
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