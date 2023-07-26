Профільний комітет Ради не підтримав відставку міністра культури Ткаченка

Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка. Про це повідомив у Facebook нардеп Микола Княжицький.

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Княжицький повідомив, що голосував за відставку Ткаченка разом із членами комітету Володимиром В'ятровичем, Софією Фединою та Гео Леросом. "Інші члени комітету були проти", – написав нардеп.

Цю інформацію комітет підтверджує у Facebook.

21 липня голова парламентського комітету з питань гуманітарної політики Микита Потураєв у коментарі LIGA.net сказав, що Ткаченко став "жертвою політичного шторму".

20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку. На думку президента, під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби. А на культурні проєкти потрібно знаходити позабюджетні кошти.

Ткаченко здивувався заяві президента, але повідомив, що 20 липня приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

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