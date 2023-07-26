Профільний комітет Ради не підтримав відставку міністра культури Ткаченка
26.07.2023, 11:00
Фото - Facebook Микола Княжицький
Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка. Про це повідомив у Facebook нардеп Микола Княжицький.
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Княжицький повідомив, що голосував за відставку Ткаченка разом із членами комітету Володимиром В'ятровичем, Софією Фединою та Гео Леросом. "Інші члени комітету були проти", – написав нардеп.
Цю інформацію комітет підтверджує у Facebook.
21 липня голова парламентського комітету з питань гуманітарної політики Микита Потураєв у коментарі LIGA.net сказав, що Ткаченко став "жертвою політичного шторму".
ДОВІДКА. 13 липня 2023-го Рада ухвалила закон про виділення майже 574 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору, що викликало обурення та дискусії щодо доцільності таких витрат під час повномасштабної війни, коли суспільство через волонтерів не встигає заробляти на/закривати потреби Сил оборони у, наприклад, FPV-дронах-камікадзе, БпЛА для розвідки, автівках тощо.
Ткаченко сказав, що вважає доречними такі витрати. Суперечки в суспільстві викликав також тризуб, який замість герба СРСР будуть встановлювати на щит монумента "Батьківщина-мати". На це піде 28 млн грн (що, на думку волонтерів та військових, які суми грошей оцінюють у корисних для фронту закупівлях, рівноцінно ~1000 FPV-дронам для знищення окупантів), однак гроші на заміну символіки нададуть донори та меценати. Ще один скандал виник через новину про те, що режисер Юрій Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець".
Ткаченко сказав, що вважає доречними такі витрати. Суперечки в суспільстві викликав також тризуб, який замість герба СРСР будуть встановлювати на щит монумента "Батьківщина-мати". На це піде 28 млн грн (що, на думку волонтерів та військових, які суми грошей оцінюють у корисних для фронту закупівлях, рівноцінно ~1000 FPV-дронам для знищення окупантів), однак гроші на заміну символіки нададуть донори та меценати. Ще один скандал виник через новину про те, що режисер Юрій Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець".
- 20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку. На думку президента, під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби. А на культурні проєкти потрібно знаходити позабюджетні кошти.
- Ткаченко здивувався заяві президента, але повідомив, що 20 липня приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".
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