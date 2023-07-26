Профильный комитет Рады не поддержал отставку министра культуры Ткаченко
26.07.2023, 11:00
Фото - Facebook Микола Княжицький
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом сообщил в Facebook нардеп Николай Княжицкий.
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Княжицкий сообщил, что голосовал за отставку Ткаченко вместе с членами комитета Владимиром Вятровичем, Софией Фединой и Гео Леросом. "Остальные члены комитета были против", – написал нардеп.
Эту информацию комитет подтверждает в Facebook.
21 июля глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев в комментарии LIGA.net сказал, что Ткаченко стал "жертвой политического шторма".
СПРАВКА. 13 июля 2023-го Рада приняла закон о выделении почти 574 млн грн на завершение строительства музея Голодомора, что вызвало возмущение и дискуссии насчет целесообразности таких расходов во время полномасштабной войны, когда общество через волонтеров не успевает зарабатывать на/закрывать потребности Сил обороны в, например, FPV-дронах-камикадзе, БпЛА для разведки, автомобилях и другом.
Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также тризубец, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Это будет стоить 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения оккупантов), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Пгт Ингулец".
Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также тризубец, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Это будет стоить 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения оккупантов), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Пгт Ингулец".
- 20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.
- Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".
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