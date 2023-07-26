UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Профильный комитет Рады не поддержал отставку министра культуры Ткаченко

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 11:00
Профильный комитет Рады не поддержал отставку министра культуры Ткаченко - Фото
Фото - Facebook Микола Княжицький

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом сообщил в Facebook нардеп Николай Княжицкий

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Княжицкий сообщил, что голосовал за отставку Ткаченко вместе с членами комитета Владимиром Вятровичем, Софией Фединой и Гео Леросом. "Остальные члены комитета были против", – написал нардеп.

Эту информацию комитет подтверждает в Facebook.

21 июля глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев в комментарии LIGA.net сказал, что Ткаченко стал "жертвой политического шторма".

СПРАВКА. 13 июля 2023-го Рада приняла закон о выделении почти 574 млн грн на завершение строительства музея Голодомора, что вызвало возмущение и дискуссии насчет целесообразности таких расходов во время полномасштабной войны, когда общество через волонтеров не успевает зарабатывать на/закрывать потребности Сил обороны в, например, FPV-дронах-камикадзе, БпЛА для разведки, автомобилях и другом.

Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также тризубец, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Это будет стоить 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения оккупантов), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Пгт Ингулец".
  • 20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.
  • Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".

Читайте также: "Полгода Минкульт должен не отсвечивать". Почему Зеленский попросил Ткаченко на выход

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная радаотставкаалександр ткаченко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 