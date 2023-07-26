Профильный комитет Рады не поддержал отставку министра культуры Ткаченко

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом сообщил в Facebook нардеп Николай Княжицкий.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Княжицкий сообщил, что голосовал за отставку Ткаченко вместе с членами комитета Владимиром Вятровичем, Софией Фединой и Гео Леросом. "Остальные члены комитета были против", – написал нардеп.

Эту информацию комитет подтверждает в Facebook.

21 июля глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев в комментарии LIGA.net сказал, что Ткаченко стал "жертвой политического шторма".

20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.

Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".

Читайте также: "Полгода Минкульт должен не отсвечивать". Почему Зеленский попросил Ткаченко на выход

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.