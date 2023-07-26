Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 июля

1. Украина создает FPV-дроны с искусственным интеллектом. В Украине разрабатывают FPV-дроны-камикадзе, которые умеют захватывать цель и преследовать ее до удара даже после потери канала связи с оператором. Это стало возможным с применением нового ПО "искусственного интеллекта", которое учитывает электронные помехи, стабилизирует беспилотник и удерживает его на заранее выбранном объекте. (подробнее)

2. Зеленский: Есть усиление системы ПВО. Украина получила усиление системы противовоздушной обороны, которое будет направлено туда, где это нужнее всего в данный момент. (подробнее)

3. Послы ЕС согласовали новые санкции против Беларуси. Послы Европейского Союза одобрили санкции против Беларуси. В основном – авиация и товары двойного назначения. (подробнее)

4. Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене. Бывшему нардепу от запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене. Он подозревается в распространении среди стран Евросоюза антиукраинской пропагандистской информации. (подробнее)

5. Профильный комитет Рады не поддержал отставку министра культуры. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко. (подробнее)

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.