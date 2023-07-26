UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 июля

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 июля - Фото
FPV-дрон (Иллюстративное фото: скриншот видео)

1. Украина создает FPV-дроны с искусственным интеллектом. В Украине разрабатывают FPV-дроны-камикадзе, которые умеют захватывать цель и преследовать ее до удара даже после потери канала связи с оператором. Это стало возможным с применением нового ПО "искусственного интеллекта", которое учитывает электронные помехи, стабилизирует беспилотник и удерживает его на заранее выбранном объекте. (подробнее)

2. Зеленский: Есть усиление системы ПВО. Украина получила усиление системы противовоздушной обороны, которое будет направлено туда, где это нужнее всего в данный момент. (подробнее)

3. Послы ЕС согласовали новые санкции против Беларуси. Послы Европейского Союза одобрили санкции против Беларуси. В основном – авиация и товары двойного назначения. (подробнее)

4. Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене. Бывшему нардепу от запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене. Он подозревается в распространении среди стран Евросоюза антиукраинской пропагандистской информации. (подробнее)

5. Профильный комитет Рады не поддержал отставку министра культуры. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко. (подробнее)

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 