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Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене, он скрывается в Израиле

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 11:08
Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене, он скрывается в Израиле - Фото
Вадим Рабинович (Фото: ОПЗЖ)

Бывшему нардепу от запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене. Он подозревается в распространении среди стран Евросоюза антиукраинской пропагандистской информации. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию.

ГБР утверждает, что Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью "делал манипулятивные высказывания, несшие вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

Пропагандистская деятельность экс-депутата якобы помогала руководству России достигать своих военно-политических целей и обеспечивала ей идеологическую помощь в проведении взрывной деятельности против Украины, добавляют следователи.

Рабинович был сопредседателем запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, накануне полномасштабного вторжения России он покинул Украину.

По данным следствия, сейчас он скрывается за границей.

Для сообщения Рабиновичу о подозрении был направлен соответствующий запрос о международной правовой помощи в Израиль.

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Милана Головань
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