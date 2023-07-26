Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді, він переховується в Ізраїлі

Колишньому нардепу від забороненої в Україні ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді. Його підозрюють у розповсюдженні серед країн Євросоюзу антиукраїнської пропагандистської інформації. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.

ДБР стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю "робив маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України".

Пропагандистська діяльність ексдепутата нібито допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала їй ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, додають слідчі.

Рабінович був співголовою забороненої проросійської партії ОПЗЖ, напередодні повномасштабного вторгнення Росії він покинув Україну.

За даними слідства, зараз він переховується за кордоном.

Для повідомлення Рабіновичу про підозру було скеровано відповідний запит про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

18 червня 2022 року президент Володимир Зеленський позбавив Рабіновича українського громадянства.

3 листопада того ж року Рада достроково припинила його повноваження.

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